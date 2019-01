La Lazio torna su Wesley. Il calciomercato della squadra biancoceleste entra nel vivo: spunta di nuovo il nome dell'attaccante brasiliano del Bruges. Che di fatto, durante la scorsa estate, ha fatto saltare la trattativa. E ora Wesley vale di più.



MERCATO LAZIO - Ora l'attaccante brasiliano, che sta ben figurando in campionato e in Champions, può toccare i 20 milioni di euro di valore. L'interesse di Tare è concreto, come riportano a Sportitalia, potrebbe tornare alla carica in vista dell'estate, per riallacciare i rapporti, forte del gradimento di Wesley, che vorrebbe arrivare in Italia.