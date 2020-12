Si avvicina l'apertura del mercato. Il 4 gennaio torneranno le trattative invernali. Sarà un mese importante che con ogni probabilità sancirà l'addio tra il Papu Gomez e l'Atalanta. Negli ultimi giorni il mome del fantasista argentino è tornato in orbita Lazio. Già tre estati fa il calciatore era stato chiesto a gran voce da Inzaghi, ma alla fine il club capitolino virò su Correa. Quella su Gomez è una voce vera o è solamente un fuoco di paglia? Al momento va considerata la seconda opzione, anche perché come riportato dai principali quotidiani stamani da Formello arrivano solamente smentite a tal proposito, e anche con disappunto. Il club in vantaggio per il Papu è l'Inter.