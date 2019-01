In attacco torna di moda un vecchio pallino di Igli Tare, il brasiliano del Club Brugge Wesley. Inseguito per tutta l'estate, come riporta il Corriere dello Sport la Lazio potrebbe decidere di anticipare le concorrenti e provare a prenderlo a gennaio, per regalare ad Inzaghi un colpo Champions. Il rendimento del calciatore ne ha alzato il valore del cartellino: ora Wesley vale 20 milioni di euro.



MERCATO LAZIO - Per ora la Lazio sta lavorando sulle cessioni, non sono previsti innesti. Ma Wesley piace tantissimo a Tare, è già venuto a Roma e ha manifestato interesse per la Lazio. Poi nulla di fatto, trattativa naufragata: bisogna giocare d'anticipo per sorprendere le concorrenti, in casa Lazio ci stanno pensando.