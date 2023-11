Torna a circolare il nome di Samuele Ricci in orbita Lazio. Lo scrive questa mattina Il Messaggero. Il centrocampista del Torino, corteggiato in estate prima di virare su Rovella, potrebbe ridiventare un obiettivo di mercato già a gennaio. Il club biancoceleste è in apprensione per i continui problemi fisici proprio di Rovella, che - nonostante le qualità tecniche apprezzate da Sarri - ne stanno rallentando il completo inserimento.



D'altro canto, sempre secondo il quotidiano romano, anche Ricci starebbe deludendo Juric al livello di rendimento, nonostante l'impiego costante in campo. Anche per questo motivo il prezzo del cartellino, per il quale in estate Cairo pretendeva 25 milioni, potrebbe ora scendere e permettere alla Lazio di riaprire le trattative. Vista anche la crescente difficoltà per arrivare a Colpani del Monza, su cui è battaglia tra Inter e Juve e si preannuncia una gara al rialzo con le offerte, il classe 2001, originario di Pontedera e sbocciato in A con la maglia dell'Empoli, potrebbe diventare un'occasione più abbordabile per la società di Lotito.