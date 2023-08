In attesa di risposte da Torino per Ricci, la Lazio guarda alle possibile alternative per il ruolo di regista. Tra queste è tornato di moda il nome di Leandro Paredes, per il quale è saltato settimane fa il possibile passaggio al Galatasary al posto di Torreira. L'incastro con l'uruguayano che sarebbe dovuto finire alla corte di Sarri non si è concretizzato. Ora però, se arrivasse una fumata nera per il giovane centrocampista granata, l'argentino potrebbe diventare il ripiego a basso costo.



Il PSG, proprietario del cartellino, valuta Paredes circa 5 milioni di euro. Nonostante si sia laureato campione del mondo a dicembre con la nazionale albiceleste, l'ex Roma (che in Italia ha vestito anche le maglie di Empoli e Chievo) viene da una stagione deludente con la Juventus e non è la prima scelta nelle gerarchie di Luis Enrique. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e questo può contribuire ad agevolare ulteriormente un'eventuale trattativa. Al momento è solo un'idea per la Lazio, ma lo scenario potrebbe diventare reale nel giro di poco, se non arriveranno notizie positive sugli altri fronti.