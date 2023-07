S'infiamma il mercato della Lazio. I biancocelesti stanno valutando il profilo giusto per la fascia sinistra. Dopo che le piste Parisi e Kerkez sono sfumate, i vice campioni d'Italia stanno tornando su Pellegrini. Il mancino di proprietà della Juve è stato alla Lazio già nella passata stagione e potrebbe ora tornare. Da terza scelta a favorito per il ruolo in una trattativa ora in discesa e che rischi di essere ora quella più fattibile. Sarri avrebbe però preferito altri profili.