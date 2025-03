Lazio, torna di moda un vecchio obiettivo di mercato: può diventare un affare low cost

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Continua a sondare diverse piste dila. Dopo Echeverri e Di Cesare, spuntati ieri , oggi il Corriere dello Sport riporta la notizia di un nuovo nome nella lista del ds Fabiani, come possibile rinforzo estivo. In realtà però non si tratta di una novità vera e propria, perché già in passato il profilo era stato accostato ai biancocelesti:, attualmente di proprietà del, era infatti uno dei talenti tenuti d'occhio già ai tempi in cui militava in Belgio, nelTrequartista marocchino, classe 2004, campione d'Africa U23 con la sua nazionale nel 2023 e terzo classificato con la selezione olimpica agli ultimi giochi di Parigi, la scorsa estate, in Inghilterra ci è arrivato l'estate scorsa per poco più di 20 milioni di euro. Le foxes però stanno seriamentequest'anno e questo aprirebbe ogni scenario sul suo futuro. Di sicuro la Lazio vuole provare a giocare d'anticipo anche su questo tavolo, per battere la concorrenza in quello che potrebbe tramutarsi in un affare low cost se il ragazzo decidesse di chiedere la cessione per non dover giocare nella Serie B inglese. Situazione che resta quindi da monitorare in vista dell'estate.