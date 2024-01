Lazio, torna di moda Valentini: la situazione

Torna il nome di Nicolas Valentini in casa Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, non arrivano conferme da Formello con il calciatore che andrà in scadenza con il Boca Juniors. Inoltre, nell’accordo è presente una clausola risolutiva da 10 milioni di euro che a dieci giorni dalla chiusura sale a 12. Il club argentino, per non perderlo a zero, potrebbe decidere di cederlo in questa finestra di mercato a un prezzo di circa 7 milioni di euro.