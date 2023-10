La vittoria contro l'Atalanta ha fatto tornare il sereno tra Lotito e Sarri, dopo le frizioni a distanza delle settimane precedenti. Come riporta stamattina il Corriere dello Sport l'impiego dei nuovi acquisti e le relative ottime prestazioni, in Champions prima e in Serie A poi, hanno soddisfatto molto il presidente della Lazio che si è congratulato con il mister, sprondando tutti a proseguire su questa strada.



Non c'è ancora piena convergenza su quale possa essere il reale obiettivo della squadra quest'anno: il tecnico insiste a ritenere un'impresa l'eventuale raggiungimento delle prime quattro posizioni anche in questa stagione, mentre per il patron la squadra è perfettamente in grado di lottare alla pari con le altre big. Entrambi sono però concordi sulla necessità di ritrovare serenità e unità di intenti, come avvenuto di recente, per migliorare la situazione dopo un avvio non esaltante. E le possibilità tecniche per farlo ci sono tutte.