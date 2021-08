Dopo Nastasic la Fiorentina è pronta ad annunciare un altro calciatore accostato alla Lazio durante quest'estate. Si tratta di Lucas Torreira. Il centrocampista argentino è pronto a tornare in Serie A. Il club toscano lo ha strappato se lo è assicurato dall'Arsenal prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Citato spesso tra i profili ricercati dalla Lazio da accostare a Leiva, in realtà tali voci non sono mai state confermate tanto che il club capitolino ha scelto fin da subito Basic. Quest'ultimo è atteso domattina nella clinica Paideia per le visite mediche di rito.