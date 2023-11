"Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio", parole di Daichi Kamada. Il giapponese non è soddisfatto di questi primi mesi in biancoceleste, tanto che, infatti, non è più certo di restare in biancoceleste, visto che il contratto annuale scadrà a giugno e sarà allungato solo con l’accordo da entrambe le parti. Domani a Salerno avrà la sua grande occasione, tornerà titolare in campionato dopo più di due mesi. Lo riporta Il Tempo.