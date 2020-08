Prima chiudere il mercato ordinario, poi provare il colpo a effetto. La missione di Tare non è semplice, domani aprirà ufficialmente il calciomercato estivo: per il momento sono arrivati Reina, Escalante e Akpa Akpro, oltre a Kiyine, acquistato già lo scorso anno e mandato in prestito alla Salernitana. Così si legge sull'edizione odierna de Il Tempo. Il nome che potrebbe tornare di moda è quello di Olivier Giroud. Il centravanti del Chelsea, vicino alla Lazio lo scorso gennaio, ha deciso di rinnovare il suo contratto per un altro anno. Con l'arrivo di Timo Werner a Stamford Bridge, per il francese sarà sempre più complicato trovare spazio, anche perché la prima alternativa per Lampard continua a essere Abraham.