La Lazio è tornata a lavoro a Formello dopo un giorno di riposo. Anche oggi seduta per pochi intimi in attesa che tornino i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Si è rivisto Luis Alberto dopo una settimana in cui ha riposato. Seduta intera con il resto dei compagni per Wesley Hoedt. L’olandese è stato il primo a entrare in campo della prima squadra e a questo punto potrebbe strappare una convocazione per sabato contro la Sampdoria. Forza, possesso palla, allunghi e partitella finale, questo il programma deciso quest’oggi da Inzaghi e il suo staff tecnico.



CAPITOLO ASSENTI – Sul secondo campo di Formello non si sono visti gli infortunati. Ovviamente si tratta di Lulic, Luiz Felipe, Radu e Marusic. Da registrare anche i forfait di Escalante e Patric, ma per entrambi non ci sono grandi preoccupazioni. L'ex Eibar a causa di una noia muscolare è out da sabato mattina (nel pomeriggio anche accertamenti in Paideia per lui). Gestione, invece, per Patric. Lo spagnolo agirà senza troppi dubbi sul centrodestra della difesa biancoceleste sabato pomeriggio a Marassi. Oggi però riposo per lui.