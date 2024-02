Lazio, torna Zaccagni tra i convocati: Sarri ne lascia a Roma solo 3

non ci saranno contro la. Sono gli unici due indisponibili in casaper infortunio, che si sommano allo squalificato Gila. Tutti gli altri, compresi, rimasti fuori nel recupero contro il Torino giovedì scorso. L'allenamento di rifinitura a Formello oggi non ha regalato sorprese dal punto di vista della probabile formazione.Domani sera alle 20:45 al Franchi di Firenze ci sarà sempre Provedel, fresco di rinnovo , tra i pali. Davanti a lui agiranno Romagnoli e Casale.non ha infatti alternative tra i centrali. Per questo è stato aggregato dalla Primavera alla prima squadra il giovane Ruggeri, che partirà col gruppo. Sulle corsie laterali ci sarà ancora Marusic a sinistra, con Lazzari a destra che torna a far sedere in panchina Hysaj. A centrocampo nessun dubbio sulla conferma del terzetto Guendouzi - Cataldi - Luis Alberto. Davanti il rientrante Zaccagni non ha più di una mezz'ora nelle gambe dopo un mese e mezzo fermo per il problema al piede. Potrebbe essere sganciato nel finale, ma il tridente titolare sarà ancora quello con Felipe Anderson a destra, Immobile centravanti e Isaksen a sinistra.