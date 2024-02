Lazio, tornano a pesare i punti persi per le rimonte subite: il dato

Tommaso Fefè

La fragilità della squadra di Sarri nella gestione del risultato si palesa ancora una volta: contro il Bologna arriva la quinta rimonta subita dalla Lazio in questa Serie A. Un problema irrisolto già dalla stagione scorsa, quando furono ben 22 i punti persi dagli uomini di Sarri dopo aver segnato il gol dell'1-0. Oggi i biancocelesti sono a quota 13: 3 punti persi a Lecce, Salerno e oggi all'Olimpico; più altri 4 in totale lasciati a Monza e Verona. Mentre però un anno fa erano riusciti comunque a far fronte a questa emorragia di vantaggi acquisiti con 21 altre gare senza subire reti, questa volta non c'è neppure questo come tampone, visto che i clean sheet in campionato sono appena 8 in 24 partite.



Guardare la classifica alla luce di questi numeri fa recriminare non poco il club capitolino. Il campionato scorso fu chiuso dalla squadra al secondo posto, a 16 punti di distacco dal Napoli. Quest'anno la 4ª piazza dista attualmente 8 lunghezze. E la frustrazione nel constatare che basterebbe limare questo difetto per vedere la squadra fare passi da gigante in avanti è ancora più grande nell'animo dei tifosi, come è facile riscontrare anche sui social. Lo scorso anno la squadra fece almeno ottimi risultati negli scontri diretti con le big. Quest'anno invece sono arrivati fin qui solo 3 punti contro le prime cinque (contro l’Atalanta all’andata, ma il vantaggio è stato già perso con il 3-1 subito al ritorno), cui si sommano lo 0-0 nel derby, la vittoria in extremis contro la Fiorentina e i 4 punti fatti col Napoli. In attesa di giocare i ritorni anche con tutte le altre concorrenti, resta per ora un bilancio troppo negativo per restare agganciati al treno Champions.