Nella giornata di ieri si erano fatte insistenti le voci secondo le quali Lucas Torreira sarebbe stato ad un passo dalla Lazio. Che l'Arsenal lo voglia vendere il prima possibile è indubbio, ma il club capitolino vuole ancora attendere per tentare il colpo. Come riporta Il Messaggero in questo momento il ds Tare è impegnato nella trattativa che porterebbe Julian Brandt nella capitale ed ha smentito categoricamente ogni tipo di avvicinamento a Torreira.