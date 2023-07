Lucas Torreira è in viaggio per Roma. Lo testimonia una storia Instagram postata prima di imbarcarsi all'Aeroporto e lo confermano anche diverse voci vicine al calciatore. Il centrocampista uruguayano dovrebbe atterrare a Fiumicino intorno alle 19:30. Dalla Lazio smentiscono che sia stato chiuso l'accordo col Galatasaray. Il calciatore però secondo indiscrezioni questa sera dovrebbe risolvere insieme al proprio entourage gli ultimi dettagli prima della firma sul contratto. Possibile che si sottoponga alle visite mediche già nei prossimi giorni se arriverà il via libera all'operazione.