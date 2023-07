Sono molto felice a Istanbul, continuerò al Galatasaray

Niente Lazio perDopo le voci ottimistiche dei giorni scorsi, oggi arrivano le parole del calciatore stesso che di fatto chiudono ogni discorso su possibili trasferimenti. Ai microfoni della testata turca Ensonhaber l'uruguayano ha dichiarato:

Il regista sudamericano era tra i preferiti di Sarri per la mediana. Il Galatasaray è stato però irremovibile in queste settimane sulla richiesta di 15 milioni cash. Cifra che la Lazio non è mai arrivata ad offrire, nonostante i diversi colloqui avuti sia col club, sia con l'entourage del calciatore. Per altro, il recente problema al ginocchio accuasato dal classe '96 ha ulteriormente frenato la possibile operazione, da considerare ora sostanzialmente sfumata.