Il nome di Lucas Torreira è tornato prepotentemente di moda in orbita Lazio. Tra i profili sondati dai biancocelesti per il centrocampo vi è anche l'uruguaiano ex Samp. L'Arsenal, interessato a Correa, starebbe pensando proprio di includere Torreira nell'offerta da presentare alla Lazio per il Tucu. Una conferma sulla voglia dei Gunners di liberarsi del classe '96 arriva anche dal mercato in entrata. Secondo La Gazzetta dello Sport il club londinese avrebbe avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Marcel Sabitzer, centrocampista del Lipsia e della nazionale austriaca.