Sabato a Torino inizierà un vero tour de force per la Lazio. Sette partite in ventitré giorni, tra campionato e Champions League: quattro in casa e tre in trasferta, compresa quella all'Allianz Stadium, che aprirà la quarta giornata di Serie A. Sarri però, a differenza degli anni scorsi, questa stagione ha le risorse necessarie in rosa per poter affrontare il doppio impegno, con almeno una riserva di ruolo in ogni posizione. Anche per questo il tecnico toscano freme per riavere in gruppo quanto prima i nazionali - torneranno tutti e 8 tra oggi e mercoledì a Roma, ma ne andranno testate le condizioni - e veder uscire dall'infermeria gli acciaccati dei giorni scorsi.



Pedro e Vecino oggi dovrebbero riaggregarsi al gruppo per la ripresa degli allenamenti. Lo spagnolo in particolare la scorsa settimana ha seguito una terapia specifica per riassorbire definitivamente il problema alla caviglia destra che lo ha tormentato in questo avvio di stagione. Dita incrociate invece per Pellegrini, che aveva saltato le ultime sedute prima del week-end per un fastidio al polpaccio. Sarà valutato oggi. Se darà garanzie potrebbe persino toccare a lui giocare dall'inizio contro la Juventus.