L'inizio di stagione è stato tutt'altro che esaltante per la Lazio. Dalle polemiche per i ritardi sul mercato ai risultati negativi delle prime due uscite contro Lecce e Genoa, si può parlare di estate da dimenticare per i tifosi biancocelesti, che però non fanno mancare il loro supporto. Il dato sugli abbonati è già da record nell'era Lotito, migliorando il risultato dell'anno scorso. E può ancora crescere nelle prossime settimane, visto che proprio oggi la società ha riaperto (come annunciato giorni fa) la campagna abbonamenti.



Anche i dati sulle nuove maglie vendute fanno però registrare un netto incremento rispetto agli anni passati. Tra i nuovi acquisti, Castellanos è il più richiesto. In assoluto però la maglietta più gettonata resta quella di Ciro Immobile. Ancor più dopo l'addio di Milinkovic è sempre il capitano-goleador il beniamino numero 1 dei tifosi di tutte le età.