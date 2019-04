Continua a tenere banco la polemica tra Bakayoko e Acerbi, acuita dal postpartita tra Milan e Lazio. Non sono bastate le scuse del centrocampista, fatte al diretto interessato, le immagini dell'esultanza del Milan, con la maglia di Acerbi, continuano a far discutere. Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista di Sky, ha commentato l'episodio a Sky Calcio Club: "Kessie e Bakayoko? Non la ridurrei ad una cosa da poco. Come al solito, chi si comporta alla grande è Gattuso, che ha chiesto subito scusa. La società ha fatto bene all'inizio, ma poi ha tentato di stigmatizzare la cosa sottostimando il fatto. Non ci sto. Le maglie sono dei simboli, la Lazio poi è una società storica e va rispettata. Sappiamo tutti poi quello che ha passato Acerbi. Non voglio passare per moralista, odio queste cose, ma i simboli vanno rispettati. Musacchio, lo avete visto, non a caso ha subito preso i compagni per la maglia e li ha portati via, perché sapeva che stavano sbagliando".