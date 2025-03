Lazio tra Europa e mercato: con il Viktoria Plzen si parla di Durosinmi

AFP via Getty Images

Un obiettivo sul campo, l'altro sul mercato. Per lala sfida di stasera all'Olimpico contro ilha queste due facce: conquistare i quarti di finale die continuare a parlare con i cechi di. Il centravanti nigeriano, classe 2003, è nel mirino del ds Fabiani già da un po'. La sfida d'andata è stata l'occasione di parlarne con il club ceco e oggi, riporta il Messaggero, le parti torneranno sull'argomento. Il quotidiano romano scrive che i biancocelesti sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, da portare a Formello a giugno prossimo.

Centravanti alto e possente fisicamente (192 centimetri), Durosinmi è arrivato in Repubblica Ceca dalla Nigeria nel 2021, quando aveva 18 anni. Ha giocato due anni nelle giovanili del MFK Karvina prima di passare al Viktoria Plzen. Il suo contratto attuale scadrà a giugno 2026 e anche per questo la Lazio spera di strappare un prezzo al ribasso per lui, che in biancocelesteQuest'anno ha realizzato 10 gol tra campionato ceco e coppe. Come l'attaccante argentino ha leed è per questo che il club capitolino sta pensando di investire su di lui per il futuro. Intanto però stasera la priorità per gli uomini di Baroni è quella di battere lui e la sua squadra per proseguire la strada in Europa.

Non solo eventuali nuovi acquisti. In casa Lazio in questi giorni si ragiona anche sui rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza a giugno. Sono tre:. Per tutti e tre i discorsi sono ben avviati. Per l'uruguayano in particolare, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sarebbe. Sia lui sia Pedro, nei piani del club, dovrebbero diventare le figure di riferimento nello spogliatoio per i più giovani della rosa. Entrambi peraltro hanno lasciato intendere che a Formello rimarrebbero ben volentieri. Salvo sorprese i matrimoni potranno quindi proseguire senza intoppi, mettendo tutto nero su bianco entro la fine della stagione.