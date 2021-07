In attesa del ritorno di Immobile dalle vacanze, la Lazio deve scegliere chi sarà il vice della Scarpa d'Oro in carica durante la prossima stagione. La sensazione è che sarà il mercato a fare la scelta, non solo le idee di mister Sarri. Così, come riporta Il Messaggero, ecco che al momento risulta difficile la cessione di Muriqi. Molto più probabile invece quella di Caicedo, anche in scadenza di contratto. Il Panterone al momento starebbe rifiutando diversi club, ma la società biancoceleste avrebbe già scelto lui come agnello sacrificale per sbloccare il mercato insieme a Correa.