L'ultima parola spetta a Simone Inzaghi. Le condizioni di Correa aveva destato più di qualche preoccupazione in vista del match contro l'Atalanta, crocevia Champions fondamentale. L'argentino, sfortunato protagonista del rigore fallito a Bologna, proprio nei minuti finali, sembrava a rischio.



ORA DECIDE INZAGHI - Come riporta il Corriere dello Sport, la botta subita venerdì sembrava preoccupante, ma è tutto risolto: è arrivato il via libera dello staff medico della Lazio, Correa torna in gruppo. Ora deve decidere Inzaghi: dovrà capire se è in grado di scendere in campo contro l'Atalanta o meno.