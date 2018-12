Un anno di rinnovo, ma a tempo, con le giuste condizioni. Nelle 3 ore di colloquio a fine stagione Angelo Peruzzi lo ha messo in chiaro con la società, parlando con Lotito e Tare. Punto di raccordo tra spogliatoio e società, più volte decisivo, rapporti sereni con la società nonostante qualche frizione in estate: come riporta il Messaggero, Tare ha preso l'estremo difensore Proto senza consultarlo, lui avrebbe preso Sirigu. Ma i problemi sono altri.



PROBLEMI E RETROSCENA - Il clima non ottimale tra Lotito e Inzaghi non sta giovando al club manager Angelo Peruzzi. Finito un po' ai margini del progetto, ha dovuto comunicare al gruppo la decisione indigesta del ritiro, è stato scavalcato qualche volta di troppo. Sta pensando di mollare a fine stagione, qualcuno dice già a gennaio. Per lui sarebbe pronto un ruolo in Federazione. Al suo posto potrebbe arrivare Ledesma, ma è ancora in campo, o Stefano Mauri, che si è avvicinato nuovamente al mondo Lazio. Lotito considera il ruolo di Peruzzi molto delicato, sicuramente colmerà la casella se dovesse rimanere vuota. E con l'ex capitano i rapporti sono ottimi.