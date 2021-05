Passano i giorni, ma la firma non arriva. Nonostante continuino a piovere conferme sulla voglia di Simone Inzaghi e della Lazio di procedere assieme, il prolungamento di contratto ancora non c'è, e di conseguenza emergono anche rumors su un possibile divorzio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la prossima settimana sarà decisiva. E' previsto l'incontro che dirà se il matrimonio "s'ha da fare" o no.



Buona parte dell'ambiente biancoceleste spera nella prima opzione. Se però dovesse esserci la fumata nera, torna forte la candidatura di Gennaro Gattuso. Quest'ultimo, in uscita dal Napoli, avrebbe rifiutato la Fiorentina. In più, Lotito non ha mai nascosto la sua ammirazione per il tecnico calabrese, il quale a questo punto è in pole per l'eventuale dopo Inzaghi.