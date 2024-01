Lazio, tramonta Cambiaghi: ecco il motivo

È durata meno di una settimana la candidatura di Nicolò Cambiaghi come possibile rinforzo offensivo per la Lazio. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport. Troppo alta la cifra chiesta dall’Atalanta per lasciarlo partire già in questa sessione di mercato: Lotito aveva offerto 8 milioni di euro, ma Percassi non è disposto a scendere sotto i 15, sebbene avesse aperto a una eventuale trattativa sulla formula. Nessun margine di manovra a queste condizioni per i biancocelesti. L’ipotesi di un arrivo del classe 2000 a Formello è da considerarsi definitivamente tramontata.



Pista che peraltro era apparsa complicata già in partenza. Cambiaghi infatti si trova attualmente in prestito all’Empoli e la società toscana aveva chiesto un indennizzo per risolvere anticipatamente il contratto e far tornare alla base il talento di origini monzesi, cresciuto nelle giovanili della Dea. Per Sarri avrebbe rappresentato il prototipo ideale di rinforzo. Ne aveva infatti avallato l’acquisto, sia da un punto di vista tecnico, sia nell’ottica di anticipare una delle mosse per il rinnovamento dell’attacco in programma in estate. Anche per questo motivo la Lazio sta virando ora su alternative simili per caratteristiche, come ad esempio Jack Clarke del Sunderland. Restano inoltre sempre in piedi, seppur defilati per diversi motivi, i piani B Rafa Silva, El Ghazi e Candreva.