La Lazio continua a seguire il mercato dei terzini sinistri dove oltre a Reguilon del Tottenham, altri due profili sono stati seguiti nelle ultime settimane. Si tratta di Parisi dell'Empoli e Grimaldo del Benfica, ma che sono difficilmente fattibili come acquisti dell'ultimo momento per i costi delle operazioni non compatibili col budget imposto da Lotito.