Tira e molla. La trattativa fra l'allenatore Simone Inzaghi e il presidente Claudio Lotito per il rinnovo del contratto con la Lazio va avanti da tempo e la parti sono vicine a un accordo, ma la firma non è ancora arrivata.



La bozza d'intesa prevede un triennale da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più vari bonus legati ai risultati (primo fra tutti la qualificazione in Champions League). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è probabile il lieto fine anche se non si esclude un ribaltone a sorpresa.