Lazio, trattative avviate per il rinnovo di Zaccagni: l'incontro a Monaco di Baviera

Incontro a Monaco di Baviera tra la Lazio e gli agenti di Zaccagni per discutere il rinnovo. La notizia la riporta stamattina il Corriere dello Sport, che racconta di come il club biancoceleste abbia approfittato della trasferta di Champions per avviare nuovamente le trattative. All'opera c'è il ds Fabiani, anche per ricucire i rapporti dopo le tante frecciate lanciate nei mesi scorsi dal procuratore dell'ex Hellas Verona verso Lotito, lamentando ritardi e promesse disattese da parte della società.



Il contratto di Zaccagni scadrà nel 2025, per questo c'è necessità da ambo le parti di definire al più presto il suo futuro. Portare il giocatore a scadenza sarebbe un danno economico importante per il club. Al contempo, non mancano gli estimatori per l'Arciere biancoceleste che comunque - al di là delle parole del suo agente - non ha mai manifestato l'intenzione di voler andare via a tutti i costi. Al momento alla Lazio percepisce 2 milioni di euro a stagione. La società gli offrirebbe un rinnovo a 2,5 mentre l'entourage spinge per arrivare a 3. Sarà presto fissato un nuovo incontro per continuare a trattare; secondo il quotidiano ci sono margini per venirsi incontro e arrivare a una soluzione positiva.