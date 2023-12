Arriva l'esito degli esami per Ciro Immobile dopo l'infortunio accusato contro l'Empoli. Brutte notizie per Maurizio Sarri che rischia di perdere il suo capitano e attaccante di riferimento sino agli impegni previsti per la Supercoppa Italiana. Il numero 17 biancoceleste, infatti, rischia di rimanere fermo per 3 settimane, saltando così le sfide con Frosinone, Udinese e (in dubbio) Lecce.



L'INFORTUNIO - Immobile ha chiesto il cambio al 22’, dopo aver avvertito un problema alla coscia destra, fermandosi in seguito a un dribbling in area avversaria. "Spero che il mio infortunio non sia nulla di grave, ma solo una vecchia cicatrice che mi ha dato di nuovo fastidio con il freddo e l'umidità - aveva dichiarato a Sky Sport dopo la partita -.



IL COMUNICATO - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra riportato nel corso della partita contro l'Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".