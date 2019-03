Un affetto travolgente: la Lazio festeggia il derby a Formello con i tifosi. Cancelli aperti nel centro sportivo, in centinaia si sono assiepati sulle gradinate. Prima gli autografi di rito, all'ingresso del centro sportivo, poi l'amichevole in famiglia con la Primavera di Bonacina. Fumogeni ed entusiasmo a riempire le gradinate dell'impianto "Mirko Fersini".



NEWS LAZIO - La Lazio festeggia con i suoi tifosi: tanti i cori a ricordare la stracittadina vinta, l'entusiasmo è alle stelle. In grande spolvero in campo Correa e Pedro Neto, entrambi autori di una doppietta. Entusiasmo alle stelle in casa Lazio: la tifoseria ha caricato la squadra, ora i ragazzi di Inzaghi dovranno cercare di fare risultato anche nella delicata sfida di Firenze.