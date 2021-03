Si sta per concludere la finestra nazionali per tre calciatori della Lazio. Si tratta di Akpa Akpro, Marusic e Milinkovic. Il primo sarà impegnato alle ore 15:00 con la sua Costa d'Avorio contro l'Etiopia nell'ultima giornata di qualificazioni alla Coppa d'Africa (gruppo K). Stasera alle 20:45 Marusic e il suo Montenegro se la vedranno contro la Norvegia di Haaland nella terza giornata di qualificazioni a Qatar 2022 (Montenegro primo nel gruppo G con la Turchia). Milinkovic e la sua Serbia, invece, scenderanno in campo alle 18:00 contro l'Azerbaijan per confermare il primo posto nel girone A a pari punti col Portogallo.