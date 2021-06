Nonostante l'Inter si sia defilata con l'acquisto di Calhanoglu, i pericoli non sono terminati in casa Lazio in ottica Luis Alberto. Come riporta Il Messaggero ci sono tre club su di lui. Il Milan sarebbe disposto ad offrire Romagnoli più 30 milioni di euro per il Mago. Dal canto suo il Real Madrid metterebbe sul piatto Ceballos più soldi. Attenzione poi anche alla Juventus. I bianconeri sarebbero disposti a fare a meno di Arthur per accaparrarsi il numero 10 biancoceleste. Tanti i club interessati a Luis Alberto, ma Lotito non schioda dalla valutazione di 60 milioni di euro.