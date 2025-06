Getty Images

Lazio, tre club sulle tracce di Fares

39 minuti fa



Momo Fares è solo di passaggio a Formello. L'esterno franco-algerino, di proprietà della Lazio dall'estate del 2020, ma senza aver mai davvero lasciato il segno a Roma, rientererà a fine mese dal prestito al Panserraikos, dove ha trascorso l'ultima stagione. In Grecia ha trovato continuità di gioco e rendimento e per questo proprio lì potrebbe proseguire il suo futuro: ci sono infatti tre club della Serie A ellenica interessati a lui.



Classe '96, Fares negli ultimi anni ha anche avuto diversi acciacchi fisici che ne hanno frenato la carriera. Ora però il peggio è alle spalle e, a un anno dalla scadenza con i biancocelesti, vuole trovare anche lui una collocazione definitiva. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, Asteras Tripolis, Aris Salonicco e Paok potrebbero offrirgli questa possibilità. La Lazio ha urgenza di alleggerire il bilancio in particolare abbattendo il monte ingaggi. E Fares con 1,2 milioni a stagione di stipendio pesa parecchio sui conti. Il club biancoceleste, stando a quanto si legge sempre sul CorSport, accetterebbe anche di liberare il calciatore per una cifra simbolica pur di agevolarne la partenza. Delle tre pretendenti è il Paok qulla che ha maggiori speranze di spuntarla, perché ha la disponibilità economica per accontentare le richieste di Fares. Nessuna dellle piste però è preclusa, la Lazio attende quindi sviluppi al più presto per iniziare a sfoltire la rosa dai diversi esuberi.