Tesoretto da 80 milioni di euro in arrivo alla Lazio da investire sul mercato grazie alla qualificazione alla prossima Champions League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente Lotito è pronto a regalare tre rinforzi all'allenatore Sarri: il centravanti messicano Santiago Gimenez del Feyenoord (le alternative in Italia sono Pinamonti del Sassuolo e Simeone del Napoli); il centrocampista polacco Zielinski del Napoli e l'attaccante esterno svedese Karlsson dell'AZ Alkmaar. Le alternative sono due giocatori di proprietà del Chelsea: Hudson-Odoi come ala e Loftus-Cheek come mezzala (ma su lui c’è forte il Milan).