L'Olanda, si sa, è una fucina di talenti. L'Eredivisie è un campionato dove i tecnici non si pongono problemi nel far esordire calciatori giovani, i quali crescono in fretta e diventano appetibili per i campionati maggiori. Così, mentre continua l'attesa per delle novità sul futuro di Simone Inzaghi, la Lazio monitora tre calciatori del massimo campionato olandese.



LISANDRO MARTINEZ - Uno dei reparti maggiormente in deficit per il club capitolino è la difesa. Così, come riporta Il Corriere dello Sport, ecco spuntare tre calciatori che il ds Tare sta tenendo sotto osservazione. Uno di questi si sa da tempo, è Lisandro Martinez dell'Ajax, classe '98 argentino alto 1,78 m, di piede mancino ed è valutato 22 milioni di euro.



TOUBA - Poi c'è Ahmed Touba, classe '98, alto 1,90 e di piede mancino. Nato in Belgio, ma con il passaporto algerino e fresco di convocazione con la nazionale nordafricana (la stessa di Fares). In prestito dal Bruges all'RKC Walwijk, ha una valutazione intorno ai 2 milioni di euro.



SENESI - Infine, ecco il terzo profilo "olandese" finito nel mirino della Lazio. Si tratta di Marcos Senesi, anche lui mancino come gli altri due e argentino come Martinez. Classe '97, alto 1,85, è il difensore centrale del Feyenoord ed ha una valutazione di 20 milioni di euro.