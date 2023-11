Sono tre i nomi che circolano in casa Lazio per il post Sarri: uno sarebbe pronto per l'immediato futuro, due invece sono sogni difficili da realizzare. Tudor, Conceicao e Scaloni sono i profili a cui, secondo quanto scrive Repubblica questa mattina, starebbe pensando Lotito.



L'addio di Sarri a stagione in corso è uno scenario remoto. L'esonero al momento non è un'opzione contemplata, ma se le cose non dovessero migliorare nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare. Igor Tudor, ex Verona e Marsiglia, è libero e potrebbe essere il traghettatore (o magari anche qualcosa in più). Sarebbe anche economicamente sostenibile. Per gli altri nomi, Conceicao e Scaloni, in ogni caso sarebbe necessario aspettare la fine della stagione per capire bene a quali condizioni potrebbero accettare la panchina biancoceleste.