Non convinta di Muriqi, la Lazio sta valutando tre pista come vice Immobile per il prossimo anno: Erik Botheim, classe 2000 del Bodo/Glimt, Benjamin Sesko, 18enne del Salisburgo e Jonathan Burkardt, 21enne del Mainz e dell'Under 21 tedesca. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.