Parisi, Schulz e Pellegrini sono solo gli ultimi tre candidati spuntati nella lista della Lazio per il ruolo di terzino sinistro. Tutti accomunati però dall'essere profili da prendere in considerazione per giugno e non già per la sessione invernale. Il primo - il preferito di Sarri - costa non meno di 15 milioni e comunque l'Empoli non ha intenzione di privarsene a metà stagione. Il tedesco è alle prese con alcuni problemi con la giustizia in Germania ed è fuori rosa al Borussia Dortmund. Come se non bastasse prende 6 milioni di ingaggio. Lotito ne ha parlato direttamente con il presidente del club giallonero, ma la strada a gennaio non è percorribile. L'ex Roma invece è stato offerto direttamente dal procuratore Enzo Raiola un paio di giorni fa. Di proprietà della Juve, attualmente in prestito all'Eintracht, dove gioca poco, potrebbe essere un'occasione a fine anno.