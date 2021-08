Dopo l'ennesima conferma da parte di Sarri in conferenza sulla voglia di Correa di lasciare la Lazio, ieri sera contro l'Empoli è arrivata anche l'esclusione dai convocati. Il Tucu nonostante si stia allenando con grande impegno è sempre più vicino all'addio richiesto da lui stesso. Come riporta Il Messaggero i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell'argentino. Entro martedì è attesa la scelta tra Everton e Inter. I nerazzurri rimangono in pole sia perché in panchina hanno Simone Inzaghi che conosce bene il Tucu, e poi perché il contendente di Correa, Marcus Thuram, ha subito un infortunio al collaterale col Gladbach. Con i 30 milioni più bonus di Correa la Lazio si lancerà su Basic e in teoria Kostic anche se va deciso il futuro di Kamenovic.