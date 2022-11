Tris di rinnovi in casa Lazio. Mentre si studiano le prossime mosse sul mercato, la società biancoceleste è pronta ad ufficializzare i prolungamenti di quelli che saranno i capisaldi della rosa del futuro. Ieri è arrivata la firma di Manuel Lazzari fino al 2027, con adeguamento di contratto dagli attuali 1,3 agli 1,7 milioni a stagione. Il terzino è uno degli imprescindibili di Sarri e punta a diventarlo anche Danilo Cataldi.



Con il centrocampista va solo formalizzato l'accordo che lo legherà di fatto a vita ai colori della sua squadra del cuore. Atteso in settimana a Formello l'agente per le firme sul nuovo quinquennale da 2 milioni, bonus compresi, all'anno. Entro fine mese è in programma anche la firma di Romero. Il talento argentino, da poco diciottenne, può ora sottoscrivere senza vincoli legali il contratto con i capitolini fino al 2026, a una cifra vicina al milione di euro a stagione.