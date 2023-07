Sta scemando la candidatura di Emil Audero come vice-Provedel. Oltre alla Lazio, sul portiere della Samp sono al lavoro anche Inter, Juventus, Torino, Fiorentina e Atalanta. Troppa concorrenza per i biancocelesti, che non vogoliono partecipare ad aste e stanno ora valutando altre soluzioni. La più concreta, secondo il Corriere dello Sport, è quella di Montipò del Verona. Il buon rapporto con Setti potrebbe agevolare la trattativa. Tutto però resta vincolato prima all'uscita di Maximiano.