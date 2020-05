Inzaghi sceglie il sostituto di Senad Lulic, che dovrà ancora smaltire il suo infortunio e lascerà sguarnita la fascia sinistra. In attesa del calciomercato, è praticamente un nuovo acquisto: stiamo parlando del ritorno di Marusic, il vero colpo. Come riporta il Messaggero Inzaghi lo ha sempre stimato, ma infortuni e stop ne hanno minato la crescita.



FORMAZIONE LAZIO - L'arrivo di Lazzari gli ha tolto la certezza del posto da titolare, poi è arrivata anche la corte del Psg. A febbraio però Adam è tornato a farsi sentire, anche a sinistra. Proprio sull'out mancino si candida per un posto da titolare. Da due giorni Inzaghi lo schiera a sinistra, il 4 giugno rientrerà Lulic ma difficilmente sarà totalmente a disposizione per il ritorno della Serie A.