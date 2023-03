Indagine lampo della Digos per trovare chi indossava la maglia della Lazio con la scritta 'Hitlerson' e gli autori dei gesti antisemiti durante il derby di Roma. Come racconta Repubblica, nella giornata di ieri, dopo aver analizzato le molte immagini disponibili dalle numerose telecamere presenti dentro e fuori l'Olimpico, sono state identificate prima tre persone, due di origine straniera e un italiano, protagoniste prima e durante il match di comportamenti offensivi e cori beceri. Poi, in serata, gli inquirenti sono riusciti a dare un nome e un cognome anche al tifoso che portava la maglietta biancoceleste con la vergognosa scritta. Si tratta, secondo il quotidiano, di un cittadino tedesco venuto appositamente per assistere alla stracittadina.



Per tutti sono pronte le sanzioni disciplinari del caso, che prevedono anche il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (il c.d. DASPO). La Lazio - sulla cui tifoseria pende una decisione del giudice sportivo che sarà presa i primi di aprile, anche per gli episodi di Napoli - ha preso ieri le distanze dall'accaduto con un comunicato e ha attivamente cooperato con le forze dell'ordine per arrivare in tempi brevi alla chiusura delle indagini. L'obiettivo è quello di perseguire i diretti responsabili, scongiurando invece i provvedimenti di chiusura dei settori o dell'intero stadio.