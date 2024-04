Si avvicina il debutto neldella Capitale per Igor. Il nuovo tecnico dellaha parlato così in conferenza stampa a Formello, alla vigilia della stracittadina dell'Olimpico (domani alle 18):"Domani servirà una Lazio giusta in tutte le cose che dobbiamo fare, testa, cuore, gambe, dovremo andare forte per fare il meglio possibile. Di derby ne ho giocati tanti in giro per il mondo e a me sono sempre piaciuti. Alla fine è una partita come un'altra e va preparata nel miglior modo possibile, ma non si può scappare dalle sensazioni della gente, nella città in cui si gioca. Non bisogna mai perdere la testa però, per viverlo in maniera piacevole, con il giusto antagonismo e rispetto per gli avversari e per il gioco del calcio. Queste partite rinforzano la bellezza di questo gioco".

Abbiamo avuto queste tre partite toste in sette giorni, con due o tre allenamenti. Ieri abbiamo toccato qualcosina. Io contro la Juve ho visto tante cose positive, oltre a quelle negative.Dell'atmosfera di Roma posso dire poco. In questa settimana sono rimasto isolato qui a Formello. Capisco l'importanza della gara per la città. A me piacciono queste grandi gare e non vedo l'ora domani che si inizi a giocare. Non so che succederà domani. Posso dire che sia in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta andremo avanti per la nostra strada"

"La Roma è molto interessante, con un'idea giusta per i giocatori che ha. C'è qualità nel loro gioco. De Rossi ha fatto un buon lavoro, devo ammetterlo. Sarà molto difficile domani. Le due squadre hanno caratteristiche diverse, ma per certi aspetti simili perché entrambe vogliono giocare il pallone. Spero che la gente che verrà si divertirà... e che alla fine vinceremo noi!""Ogni allenatore ha il suo modo di fare. Non posso dire in che modo affronteremo la gara domani. La partita è particolare e vive di momenti in cui andranno valutate le mosse da fare. Bisognerà essere furbi, ma senza rinunciare a essere sé stessi. Quando si inzia a lavorare si mettono subito le basi delle proprie idee. Poi man mano si aggiungono le cose o ci si rende conto di quello che si può e non si può fare. Però non è che si può cambiare stile ogni 4-5 partite".

"Dopo la gara con la Juve ho parlato tanto con Kamada. Lui ha dato tutto, pur non giocando tanto quest'anno. Lui mi piace molto, perché è molto duttile, ha un buon livello tecnico e fisico"."Per meDomani sono contento cheIl problema del gol è che non abbiamo giocato contro uina piccola squadretta. Non è facile fare due-tre gol alla Juventus. Mi sembra presto per dare giudizi su qualsiasi cosa. A me piace come i giocatori stanno interpretando questa nuova strada. Ora faccio fatica a dire, dopo due gare contro la Juventus, con i nazionali rientrati tardi e qualcuno fuori, se le cose stanno andando bene o no. Prendiamo tutti un po' di tempo prima di dare giudizi".

"Ormai non si parla più di un solo arbitro ma di due (campo e Var, ndr). Spero che ci sarà un buon lavoro di entrambi. Dai tifosi spero che arrivi un messaggio di positività e di supporto come hanno sempre fatto. Noi in campo dovremo dar loro modo di sentirsi vicini alla squadra. Le statistiche mi interessano fino a un certo punto. Per un allenatore l'importante è dare una mentalità alla squadra e questo va lavorato durante gli allenamenti tutti i giorni. Un giocatore deve essere un vincente prima di tutto nella testa".