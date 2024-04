Lazio, Tudor carica la squadra: ecco cosa ha detto ai suoi uomini in vista del derby

18 minuti fa



Contro la Roma non bisogna ripetere gli errori commessi allo Stadium in Coppa Italia. Questo il succo del discorso che Tudor ha tenuto ieri alla squadra in vista del derby di domani. Una lunga riunione tecnica a Formello ha preceduto l'allenamento pomeridiano. La Lazio ha rivisto i video della partita persa 2-0 contro i bianconeri e, come racconta oggi il Corriere dello Sport, il tecnico croato ha insistito sul tema dell'intensità in campo: "Voglio recuperare il pallone ovunque, con l’idea di mangiare l’avversario. Si rischia e ci si gasa".



La stracittadina verrà preparata con lo stesso spirito della gara d'esordio contro la Juve una settimana fa e vinta in extremis. Al di là del modulo e dei principi di gioco, che la squadra dovrà assimilare col tempo, sarà l'atteggiamento in campo a fare la differenza, secondo Tudor, che vuole vedere coraggio da parte dei suoi uomini. E anche oggi pomeriggio, nella seduta di rifinitura, oltre a provare la formazione titolare, batterà ancora sullo stesso chiodo. I calciatori, dal canto loro, sono consapevoli di essere ormai tutti in discussione e su questo farà leva l'allenatore per spingerli a tirare fuori il massimo sia domani, sia nelle prossime partite, fino alla fine della stagione.