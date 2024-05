Lazio, Tudor detta le regole per il nuovo ciclo biancoceleste

Salvo sorprese,resterà sulla panchina dellaanche la prossima stagione. Subentrato a Sarri a fine marzo scorso, il tecnico croato aprirà con i biancocelesti un nuovo ciclo,per il rinnovamento della rosa. Qualche colloquio con la dirigenza a riguardo c'è già stato, ma un vero e proprio vertice di mercato si terrà solo dopo la fine della stagione. Ieri però in conferenza stampa ha lasciato intendere chiaramente quali profili si aspetta: giocatori di "gamba, velocità, potenza nelle accelerazioni". Tudor non ha fatto nomi specifici che ritiene imprescindibili per il suo gioco (come era successo invece con Sarri l'estate scorsa, ndr), ma ha fatto capire che

ha spiegato che la Lazio si muoverà seguendo la linea del ringiovanimento della rosa: al netto di eventuali occasioni ghiotte per qualche nome importante (Gosens è un esempio, anche se da Formello smentiscono la notizia uscita ieri, ndr), si punteranno s olo giocatori al di sotto dei 25-26 anni . Il ds biancoceleste è al lavoro con la Salernitana per, ma c'è anche il gioiellino del Monza,, nella lista dei desideri. Tudor per ora resta concentrato sul finale di campionato, per provare a centrare una qualificazione in Champions che avrebbe del miracoloso; ma poi vorrà vederci chiaro sulle mosse della società per capire come impostare la nuova stagione.