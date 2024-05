Lazio, Tudor: 'Dove si può migliorare? Vi ricordo che siamo primi...'

Igor, dopo il 2-0, analizza la partita della suaai microfoni di Sky."È una bella giornata, è una bella festa questa per i 50 anni dal primo Scudetto.Ci avvicina al traguardo dell'Europa, poi vedremo dove arriveremo alla fine. Non c'erano obiettivi, l'unico era di fare il meglio possibile:Non era facile, tra il caldo e la bella organizzazione dell'Empoli".

"Se uno ti chiede cosa si può migliorare cosa rispondi? Dici che- "Si può migliorare. Era una gara tosta, tutte in Serie A lo sono, poi l'Empoli gioca sporco e vuole sfruttare gli sbagli., fa parte del gioco: io in queste otto nove gare non ricordo tante paratone sulle quali il nostro portiere ci ha salvato. Oggi giustamente sono da sottolineare le due grandi parate di Mandas, che ci hanno salvato.. Il giocatore si deve adattare in fretta ed è successo, poi i risultati sono arrivati. È un compito difficile, magari mi è successo che qualcuno fa una buona gara e poi non ha giocato: a volte è difficile scegliere, sono arrivato a metà campionato con le difficoltà che questo ti porta, con un calcio diverso e altre gerarchie. Devi essere giusto nei confronti dei giocatori: puoi scegliere, ma in buona fede".